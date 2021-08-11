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NEWSru.co.il :: В Израиле11 августа 2021 г., 09:45

Израиль встречает Линой Ашрам

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Утром в среду, 11 августа, олимпийская чемпионка Линой Ашрам вернулась из Токио в Израиль.

В аэропорту имени Бен-Гуриона Линой ждала торжественная встреча. Сдав тест на коронавирус, чемпионка вышла к встречающим и поблагодарила их за тепло и поддержку.

Напомним, Линой Ашрам на Олимпиаде в Токио победила в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Израильтянка впервые в истории олимпийских игр получила золото в этом виде спорта.

Ее результат – 107.800 балла. Линой стала лучшей в упражнениях с обручем и булавами и заняла вторые места в двух других видах программы.

Впервые с 1996 года в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике олимпийской чемпионкой стала не россиянка.

Израильтянка Николь Зеликман заняла седьмое место. Николь была десятой в упражнениях с обручем, седьмое – с мячом, восьмое – с булавами, пятое – с лентой.

Ранее израильтяне становились олимпийскими чемпионами в парусном спорте и спортивной гимнастике (Артем Долгопят – на этой Олимпиаде).

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Линой Ашрам. Краткая справка.

Линой Ашрам – 22 года, она родилась и выросла в Ришон ле-Ционе. Ее мать, Хедва, из семьи уроженцев Греции, работает помощницей воспитателя в детском саду; отец, Орен, военный, йеменского происхождения. Линой начала заниматься художественной гимнастикой в 7 лет, в 12 – впервые приняла участие в международных соревнованиях. В 2017 году Линой начала службу в рядах ЦАХАЛа в качестве отличника спортивной подготовки, а после демобилизации поступила в Академический колледж Ono.

Линой Ашрам вошла в историю как первая израильская гимнастка, ставшая призером индивидуального многоборья (бронза) на чемпионате мира (Пезаро, 2017) и первая израильская гимнастка, ставшая вице-чемпионкой мира в индивидуальном многоборье (София 2018) .

Также она – первая израильская гимнастка, завоевавшая "золото" в многоборье на Кубке мира (Гвадалахара 2018); первая израильская гимнастка, завоевавшая "золото" в серии Финала Гран-При (Брно 2015) и вторая младшая гимнастка, выигравшая медаль в серии Финала Гран-При (Брно 2015).

Линой Ашрам заняла пятое место в турнире юношеской олимпиады в 2014 году. Она – серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира в многоборье (вообще – шестикратный серебряный и пятикратный бронзовый призер чемпионатов мира). Также Линой – серебряный призер Европейских игр 2019 года (двукратная чемпионка в отдельных видах) и чемпионка Европы 2020 года в многоборье, действующая чемпионка Европы в упражнениях с булавами.


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// NEWSru.co.il // Спорт // 07 августа 2021
Художественная гимнастика. Впервые в истории олимпийской чемпионкой стала израильтянка
 

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