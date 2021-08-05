Израильские спортсмены на Олимпиаде в Токио. Фотогалерея
Фото: Associated Press и Flash90
Израиль на летних Олимпийских играх в Токио представлен 90 спортсменами в 15 видах спорта. На сегодняшний день израильтяне завоевали на этой Олимпиаде три медали: Артем Долгопят – "золото", спортивная гимнастика, вольные упражнения; Авишаг Семберг – "бронза", тхэквандо (до 49 кг, женщины); "бронза" в командном турнире смешанной сборной в составе – Саги Муки, Раз Гершко, Петр Пальчик, Тимна Нельсон-Леви, Гили Шарир.
Начинаются соревнования по художественной гимнастике, где основные надежды Израиль возлагает на Линой Ашрам.
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