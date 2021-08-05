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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи5 августа 2021 г., 17:03

Израильские спортсмены на Олимпиаде в Токио. Фотогалерея

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Фото: Associated Press и Flash90

Израиль на летних Олимпийских играх в Токио представлен 90 спортсменами в 15 видах спорта. На сегодняшний день израильтяне завоевали на этой Олимпиаде три медали: Артем Долгопят – "золото", спортивная гимнастика, вольные упражнения; Авишаг Семберг – "бронза", тхэквандо (до 49 кг, женщины); "бронза" в командном турнире смешанной сборной в составе – Саги Муки, Раз Гершко, Петр Пальчик, Тимна Нельсон-Леви, Гили Шарир.

Начинаются соревнования по художественной гимнастике, где основные надежды Израиль возлагает на Линой Ашрам.

Израильская команда на открытии Олимпиады в Токио Артем Долгопят Авишаг Семберг завоевала бронзовую медаль Эден Блехер и Шелли Бобрицки Линой Ашрам Анат Лелиор
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