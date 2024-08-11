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Израиль

На 675-й трассе в результате ДТП погиб мотоциклист

время публикации: 11 августа 2024 г., 22:12 | последнее обновление: 11 августа 2024 г., 22:12
На 675-й трассе в результате ДТП погиб мотоциклист
Пресс-служба МАДА
На 675-й трассе в результате ДТП погиб мотоциклист
Пресс-служба МАДА

На 675-й трассе, в районе кибуца Изреэль, автомобиль сбил мотоциклиста. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (мужчина примерно 55 лет) скончался на месте от полученных травм.

Водитель машины получил легкие травмы и не нуждался в госпитализации, ему необходимая медицинская помощь была оказана на месте.

Дорожная полиция начала расследование обстоятельств ДТП.

Израиль
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