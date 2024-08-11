Ярив Левин на заседании правительства призвал к возобновлению юридической реформы

Министр юстиции Ярив Левин на состоявшемся 11 августа заседании правительства призвал к возобновлению юридической реформы, которую в оппозиции называют "юридическим переворотом". Продвижение реформы фактически было заморожено после нападения ХАМАСа на Израиль.

"Пришло время решать, собираемся ли мы продолжать изо всех сил. Пришло время необходимых изменений судебной системы", – заявил Левин, заменявший на заседании главу правительства Биньямина Нетаниягу.

В ответ на это министр финансов Бецалель Смотрич призвал его возобновить процесс принятия закона о внесении изменений в состав комиссии по назначению судей, который уже утвержден к рассмотрению во втором и третьем чтении.

Несколько министров призвали к отставке юридической советницы правительства Гали Баарав-Миара. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир предложил провести голосование по данному вопросу прямо на нынешнем заседании правительства. "Посмотрим, кто будет против", – заявил он.

Как сообщили в канцелярии министра юстиции, на заседании Левин заявил, что исходной точкой должно стать изменение состава Верховного суда. Он также призвал коалицию действовать сообща, а оппозицию – к достижению соглашений с коалицией.