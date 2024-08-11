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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 11 августа: удары по целям в основном на юге сектора

время публикации: 11 августа 2024 г., 06:23 | последнее обновление: 11 августа 2024 г., 06:28
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 11 августа: удары по целям в основном на юге сектора
AP Photo/Leo Correa

В ночь на 11 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, интенсивность боевых действий в секторе Газы снизилась по сравнению с прошлой ночью. Поступают сообщения об ЦАХАЛа по целям – в основном на юге сектора.

На севере сектора: ВМС ЦАХАЛа обстреливают цели в Шати, в западной части города Газа.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к западу и к северу от Рафаха; ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в районе Аль-Карары, северо-восточней Хан-Юниса; силы ЦАХАЛа взорвали несколько зданий в западной части Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 11 августа.

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