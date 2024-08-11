Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 11 августа, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной, жарко и душно – особенно на юге и востоке страны. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 20-29 градусов, в Тель-Авиве – 28-31, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 29-40, в Беэр-Шеве – 23-33, в Мицпе-Рамоне – 23-33, на побережье Мертвого моря – 27-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-32, в Ариэле – 21-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-35, на Голанских высотах – 21-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 31 градус, высота волн – 60-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В понедельник-среду ожидается повышение температуры.