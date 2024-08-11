Самолеты ЦАХАЛа продолжают наносить удары по боевикам и объектам "Хизбаллы" в Ливане

Самолеты ВВС ЦАХАЛа продолжают наносить удары по боевикам и объектам террористической группировки "Хизбалла" в южном Ливане.

С беспилотника ЦАХАЛа атакована группа боевиков "Хизбаллы" в районе Ат-Тайба. Координаты боевиков были переданы ВВС бойцами 91-й дивизии.

Самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по военному объекту в районе Дардара, на юге Ливана. По окончании атаки на объекте были зафиксированы вторичные взрывы, свидетельствующие о хранении там боеприпасов.

Удары с воздуха также были нанесены по военным объектам "Хизбаллы" в районах деревни Кила, Аль-Джибин.