Самолеты ЦАХАЛа продолжают наносить удары по боевикам и объектам "Хизбаллы" в Ливане
время публикации: 11 августа 2024 г., 20:31 | последнее обновление: 11 августа 2024 г., 20:36
Самолеты ВВС ЦАХАЛа продолжают наносить удары по боевикам и объектам террористической группировки "Хизбалла" в южном Ливане.
С беспилотника ЦАХАЛа атакована группа боевиков "Хизбаллы" в районе Ат-Тайба. Координаты боевиков были переданы ВВС бойцами 91-й дивизии.
Самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по военному объекту в районе Дардара, на юге Ливана. По окончании атаки на объекте были зафиксированы вторичные взрывы, свидетельствующие о хранении там боеприпасов.
Удары с воздуха также были нанесены по военным объектам "Хизбаллы" в районах деревни Кила, Аль-Джибин.
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