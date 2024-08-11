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Израиль

Операция в Хан-Юнисе: обнаружен туннель с оружием, уничтожены террористы. Видео

время публикации: 11 августа 2024 г., 01:40 | последнее обновление: 11 августа 2024 г., 05:33
Операция в Хан-Юнисе: обнаружен туннель с оружием, уничтожены террористы. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 98-й дивизии проводят третью "зачистку" Хан-Юниса (юг сектора Газы) с начала войны "Железные мечи". Бойцы 7-й бригады и инженерного спецназа "Яалом" обнаружили в одном из туннелей оружие и взрывчатку.

Сообщается также, что ВВС ЦАХАЛа атаковали за последние сутки десятки целей в этом районе, среди прочих уничтожив террориста, участвовавшего в резне 7 октября, а также командиров инженерных и снайперских подразделений ХАМАСа.

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