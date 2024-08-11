ЦАХАЛ предупреждает: будут атакованы цели в северной части Хан-Юниса

ЦАХАЛ объявил о том, что будет вынужден атаковать цели в районе Аль-Джалаа, в северной части Хан-Юниса, так как там обнаружены объекты террористов, включая ракетные установки, в том числе в "гуманитарной зоне".

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что будут приняты меры для уменьшения ущерба мирному населению – будут выпускаться предупреждения на арабском языке посредством SMS-сообщений, голосовых сообщений, телефонных звонков. Подчеркивается, что необходимости в эвакуации больниц и госпиталей нет.