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Израиль

ЦАХАЛ предупреждает: будут атакованы цели в северной части Хан-Юниса

время публикации: 11 августа 2024 г., 07:42 | последнее обновление: 11 августа 2024 г., 08:02
ЦАХАЛ предупреждает: будут атакованы цели в северной части Хан-Юниса
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ объявил о том, что будет вынужден атаковать цели в районе Аль-Джалаа, в северной части Хан-Юниса, так как там обнаружены объекты террористов, включая ракетные установки, в том числе в "гуманитарной зоне".

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что будут приняты меры для уменьшения ущерба мирному населению – будут выпускаться предупреждения на арабском языке посредством SMS-сообщений, голосовых сообщений, телефонных звонков. Подчеркивается, что необходимости в эвакуации больниц и госпиталей нет.

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