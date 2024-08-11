У 35% жителей Израиля нет дома бомбоубежища и защищенной комнаты. Рекомендации

Источник в Управлении тылом Израиля сообщил редакции Newsru.co.il, что у 35% населения страны нет в доме ни бомбоубежища, ни защищенной комнаты.

Речь идет о тех домах, которые были построены до 1972 года, когда государство приняло решение строить в каждом новом доме бомбоубежища. С 1992 года в квартирах начали строить "мамады" (защищенные комнаты).

Причем, как уже сообщалось ранее, большая часть зданий, жителям которых негде спрятаться от обстрелов, находятся как раз в наиболее обстреливаемых районах на севере Израиля.

В ноябре 2023 года, спустя месяц после начала войны, министерство внутренних дел и министерство строительства приняли решение облегчить квартировладельцам строительство защищенной комнаты, и теперь им нужно на это только разрешение от Управления тылом (ранее для укрепления одной из комнат требовался ряд разрешений, получение которых могло занять до полутора лет). С ноября 2023 по июль 2024 года Управление тылом выдало более 4200 таких разрешений.

Напомним, что в населенных пунктах на границе с Газой (например, в Сдероте) все дома оснащены "мамадами", и такой же проект планируется реализовать на севере страны, около границы с Ливаном. Однако пока неясно, когда именно начнется строительство.

Что касается общественных бомбоубежищ, то их перестали строить после 1972 года, когда начали строить убежища в домах. Например, в Тель-Авиве городские власти намерены решать проблему нехватки бомбоубежищ с помощью метро. Могут использоваться как такие укрытия и подземные стоянки офисных зданий.

Еще один вариант защиты об обстрелов – это так называемые мобильные убежища ("мигунит"). Эти мобильные убежища сначала применялись только в поселках на границе с Газой, где у человека после сигнала тревоги обычно есть всего 15 секунд, чтобы добраться до укрытия. Поэтому "мигуниты" ставились на детских площадках или в парках. Однако эти убежища, в которых нет дверей, могут защитить только от таких небольших ракет, как "касамы", которыми раньше обстреливали юг. Ни от более тяжелых ракет, ни от взрывной волны эти убежища не защищают. Поэтому после начала войны "Железные мечи" начали делать закрытые "мигуниты", которые защищают также от взрывной волны.

Что касается степени защиты, то, как утверждает наш источник в Управлении тылом, большой разницы между бомбоубежищем и защищенной комнатой нет. Ни защищенная комната, ни бомбоубежище не выдержат прямого попадания баллистической ракеты. Но должны выдержать попадание такой ракеты в дом. Поскольку вероятность прямого попадания в "мамад" считается крайне низкой, то когда речь идет о выборе между бомбоубежищем и защищенной комнатой, то рекомендуется прятаться попросту там, где ближе.