При попытке провезти троих нелегалов водитель разбил свой автомобиль на КПП

Бойцы пограничной полиции МАГАВ и военнослужащие, охраняющие КПП "Офер", арестовали подозреваемого, который перевозил троих палестинских нелегалов в своем автомобиле, в котором также находился его 10-летний сын.

В ночь на воскресенье сотрудники служб безопасности отдали распоряжение остановиться для досмотра на КПП водителю подозрительного автомобиля, в котором находились пять человек (включая водителя).

Подозреваемый не подчинился указаниям и увеличил скорость, попытавшись прорваться через блокпост. При попытке скрыться он также переехал по ноге военнослужащего, пытавшегося остановить машину.

Сотрудники служб безопасности перекрыли КПП, и автомобиль был остановлен автоматически поднятым шлагбаумом. В столкновения со шлагбаумом автомобиль был сильно поврежден.

В машине находились пять человек – подозреваемый, житель Рамле, его 10-летний сын, а также трое палестинских нелегалов, которых он пытался незаконно доставить на территорию Израиля. Подозреваемым была оказана медицинская помощь: при экстренной остановке машины они получили травмы от легкх до средней степени тяжести.

Боец пограничной полиции, получивший ранения, был доставлен в больницу.