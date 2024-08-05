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Израиль

В Тель-Авиве задержаны 20 палестинских нелегалов и четверо израильтян за предоставление им работы

время публикации: 05 августа 2024 г., 19:19 | последнее обновление: 05 августа 2024 г., 19:19
В Тель-Авиве задержаны 20 палестинских нелегалов и четверо израильтян за предоставление им работы
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в операции по выявлению нелегалов из Палестинской автономии в районе Тель-Авива вместе с полицейскими отделения "Лев" принимали участие добровольцы и члены отрядов самообороны.

В ходе операции были задержаны 20 жителей ПА, незаконно находившихся на территории Израиля и работавших в пекарнях, ресторанах и на стройках.

Полиция задержала четырех израильтян, по подозрению в найме нелегалов или предоставлении им места для ночлега.

В сообщении для прессы отмечается, что полиция Израиля серьезно относится к найму, перевозке и предоставлению ночлега нелегалам из ПА, особенно в период высокой напряженности в области безопасности.

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