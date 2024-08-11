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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 11 августа: операции в Шхеме, около Дженина и Рамаллы

время публикации: 11 августа 2024 г., 06:33 | последнее обновление: 11 августа 2024 г., 06:38
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 11 августа: операции в Шхеме, около Дженина и Рамаллы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 11 августа действовали в Шхеме (в Аль-Айне) и около Шхема (в Бурке), около Дженина (в Кафр Дане, Ас-Силах аль-Харитии), около Рамаллы (в Наби Салахе), около Калькилии (в Аззуне).

Происходили столкновения. Поступало сообщение об обстрелах израильских КПП со стороны Калькилии.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 11 августа.

Израиль
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