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NEWSru.co.il :: В Израиле11 декабря 2021 г., 22:37

Главы коалиционных партий будут продвигать распространение "зеленого стандарта" на торговые центры

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Беннет созвал совещание глав коалиционных партий по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Нафтали Беннет созвал срочное совещание глав коалиционных партий для обсуждения ситуации в сфере борьбы с новым штаммом коронавируса. "Правительство должно более активно действовать в данном вопросе", - сказал премьер-министр.

В ходе совещания было принято решение регулярно обновлять список "красных" стран, а также проверить возможность распространения "зеленого стандарта" на торговые центры.

10 декабря исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме предупредили, что в Израиле началась пятая волна эпидемии коронавируса. Ученые призвали правительство сделать все возможное для того, чтобы остановить распространение штамма "омикрон" до получения исчерпывающей информации об этом варианте коронавируса, передает радиостанция "Кан Бет".


Соответствующий документ был передан в пятницу, 10 декабря, премьер-министру Нафтали Беннету, министру здравоохранения Ницану Горовицу, главе службы общественного здравоохранения в минздраве Шарон Эльраи-Прайс, а также в Управление национальной безопасности.

В этом документе отмечается, что в последнее время наблюдается рост числа зараженных коронавирусом во всех секторах и во всех возрастных группах.

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