Год со дня гибели Ахувии Сандака: в Иерусалиме проходит бурная демонстрация

Сотни молодых людей проводят митинг протеста на въезде в Иерусалим. Демонстрация приурочена к годовщине со дня гибели Ахувии Сандака, молодого человека, погибшего в ходе преследования полицией.

Офицер полиции объявил демонстрацию незаконной и потребовал от ее участников разойтись. На месте завязались столкновения, в ходе которых демонстранты бросали яйца в полицейских. \

Несколько человек задержаны.