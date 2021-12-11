Год со дня гибели Ахувии Сандака: в Иерусалиме проходит бурная демонстрация
Сотни молодых людей проводят митинг протеста на въезде в Иерусалим. Демонстрация приурочена к годовщине со дня гибели Ахувии Сандака, молодого человека, погибшего в ходе преследования полицией.
Офицер полиции объявил демонстрацию незаконной и потребовал от ее участников разойтись. На месте завязались столкновения, в ходе которых демонстранты бросали яйца в полицейских. \
Несколько человек задержаны.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 декабря 2021
Годовщина гибели Ахувии Сандака: сотни людей пришли к его могиле
Годовщина гибели Ахувии Сандака: сотни людей пришли к его могиле