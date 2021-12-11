12 декабря правительство обсудит изменения в проекте "Зеленый класс"

Премьер-министр Нафтали Беннет, министр образования д-р Ифат Шаша-Битон и министр здравоохранения Ницан Горовиц провели в пятницу, 10 декабря, совещание с профильными специалистами и приняли решение продолжить действие проекта "Зеленый класс" со следующими изменениями:



1. Проект не будет действовать в классе, где инфицированы два ученика, что составляет 5% от зарегистрированных случаев.



2. Если инфицирован один ученик в классе, его одноклассники пройдут ПЦР-тест дважды - в тот же день и через три дня.



3. Проект не будет действовать в классе, если есть подозрение заражения ученика омикрон-штаммом коронавируса.



4. В классах, не входящих в проект, вакцинированные учащиеся смогут учиться очно, а невакцинированные – дистанционно.



Решение будет представлено правительству на заседании в ближайшее воскресенье.

Напомним, 9 декабря, на вечернем совещании, посвященном сдерживанию распространения штамма "омикрон", премьер-министр Нафтали Беннет просил отменить программу "зеленый класс", согласно которой, если в классе выявляется зараженный коронавирусом, он отправляется в карантин, а все, кто с ним контактировал (кроме привитых и переболевших) должны в течение семи дней проверяться на коронавирус.