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NEWSru.co.il :: В Израиле11 декабря 2021 г., 12:32

12 декабря правительство обсудит изменения в проекте "Зеленый класс"

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12 декабря правительство обсудит изменения в проекте "Зеленый класс"

Премьер-министр Нафтали Беннет, министр образования д-р Ифат Шаша-Битон и министр здравоохранения Ницан Горовиц провели в пятницу, 10 декабря, совещание с профильными специалистами и приняли решение продолжить действие проекта "Зеленый класс" со следующими изменениями:

1. Проект не будет действовать в классе, где инфицированы два ученика, что составляет 5% от зарегистрированных случаев.

2. Если инфицирован один ученик в классе, его одноклассники пройдут ПЦР-тест дважды - в тот же день и через три дня.


3. Проект не будет действовать в классе, если есть подозрение заражения ученика омикрон-штаммом коронавируса.

4. В классах, не входящих в проект, вакцинированные учащиеся смогут учиться очно, а невакцинированные – дистанционно.

Решение будет представлено правительству на заседании в ближайшее воскресенье.

Напомним, 9 декабря, на вечернем совещании, посвященном сдерживанию распространения штамма "омикрон", премьер-министр Нафтали Беннет просил отменить программу "зеленый класс", согласно которой, если в классе выявляется зараженный коронавирусом, он отправляется в карантин, а все, кто с ним контактировал (кроме привитых и переболевших) должны в течение семи дней проверяться на коронавирус.

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