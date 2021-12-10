"Нетаниягу? Fuck Him". Обзор ивритоязычных СМИ, пятница, 10 декабря

Первые полосы пятничных выпусков израильских газет посвящены эпидемиологической ситуации в Израиле и требованию главы правительства Нафтали Беннета ужесточить карантинные меры.

"Исраэль а-Йом": Окажите давление на Иран



"Едиот Ахронот": Трамп: после того, как Нетаниягу поздравил Байдена, я с ним не разговаривал



"Маарив": Беннет требует ужесточения карантинных мер



"Гаарец": Ганц выступил за замораживание договора о транспортировке арабской нефти через Израиль



"Исраэль а-Йом": Окажите давление на Иран

Министр обороны Израиля Бени Ганц направился в США, чтобы обсудить с американским коллегой Ллойдом Остином проведение совместных учений на случай реализации "худшего сценария" в отношениях с Ираном. Подробности в материале Лилах Шоваль.











"Едиот Ахронот": Трамп: после того, как Нетаниягу поздравил Байдена, я с ним не разговаривал

В приложении "7 дней" газеты "Едиот Ахронот" опубликовано интервью политического обозревателя Барака Равида с экс-президентом США Дональдом Трампом, приуроченное к выходу в свет новой книги Равида "Мир по Трампу". В интервью Трамп утверждает, что без него государство Израиль было бы уже уничтожено, и что те 20% израильтян, которые выступали против него – просто неблагодарные. "Fuck him", – отвечает экс-президент на вопрос Равида по поводу отношений с экс-премьером Израиля Биньямином Нетаниягу.







"Маарив": Беннет требует ужесточения карантинных мер

В четверг, 9 декабря, на вечернем совещании, посвященном сдерживанию распространения штамма "омикрон", премьер-министр Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц договорились о продлении действующих ограничений в аэропорту "Бен-Гурион" еще на десять дней. Это решение вступит в силу в воскресенье, 12 декабря. Во время обсуждения Нафтали Беннет просил отменить программу "зеленый класс", согласно которой, если в классе выявляется зараженный коронавирусом, он отправляется в карантин, а все, кто с ним контактировал (кроме привитых и переболевших) должны в течение семи дней проверяться на коронавирус.











"Гаарец": Ганц выступил за замораживание договора о транспортировке арабской нефти через Израиль



Министр обороны Бени Ганц намерен проголосовать в кабинете министров за замораживание сделки по транспортировке нефти из ОАЭ через израильский трубопровод Эйлат-Ашкелон для ее дальнейшей поставки в Европу, утверждает журналистка Ли Ярон. Договор был подписан государственной топливопроводной компанией КЦАА без санкции со стороны правительства Израиля.