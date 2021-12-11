Прогноз погоды на 11 декабря: повышение температуры, переменная облачность

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 11 декабря, в горных и внутренних районах страны будет наблюдаться дополнительное повышение температуры до показателей, превышающих среднесезонный. Переменная облачность. Без осадков. В горах и в северных районах будет дуть сильный восточный ветер.

В Иерусалиме – 10-19 градусов, в Тель-Авиве – 14-24, в Хайфе – 14-22, в Эйлате – 17-25, в Беэр-Шеве – 13-23, в Мицпе-Рамоне – 11-18, на побережье Мертвого моря – 19-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-24, в Ариэле – 11-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-24, на Голанских высотах – 13-21.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 30-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В воскресенье-понедельник – без существенных изменений. Во вторник – резкое понижение температуры, во второй половине дня от севера страны до Северного Негева дожди, местами – грозы.