Иерусалим:
10 - 19°
Тель-Авив:
14 - 24°
Эйлат:
17 - 25°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле11 декабря 2021 г., 06:27

Прогноз погоды на 11 декабря: повышение температуры, переменная облачность

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 11 декабря: повышение температуры, переменная облачность

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 11 декабря, в горных и внутренних районах страны будет наблюдаться дополнительное повышение температуры до показателей, превышающих среднесезонный. Переменная облачность. Без осадков. В горах и в северных районах будет дуть сильный восточный ветер.

В Иерусалиме – 10-19 градусов, в Тель-Авиве – 14-24, в Хайфе – 14-22, в Эйлате – 17-25, в Беэр-Шеве – 13-23, в Мицпе-Рамоне – 11-18, на побережье Мертвого моря – 19-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-24, в Ариэле – 11-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-24, на Голанских высотах – 13-21.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 30-80 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В воскресенье-понедельник – без существенных изменений. Во вторник – резкое понижение температуры, во второй половине дня от севера страны до Северного Негева дожди, местами – грозы.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:17 В Галилее двое молодых мужчин получили ножевые ранения
06:27 Прогноз погоды на 11 декабря: повышение температуры, переменная облачность
20:01 Биньямин Нетаниягу ответил на оскорбительное заявление Трампа
19:10 Внимание, розыск: пропал 67-летний Шауль Халаф из Кирьят-Тивона
16:52 В арабской деревне Нахф застрелен мужчина
16:14 Беременной женщине, попавшей в ДТП, сделали кесарево сечение; врачи спасают новорожденного
14:50 На границе с Египтом ЦАХАЛ пресек контрабанду наркотиков стоимостью около 2 млн шекелей
12:47 В Раанане автомобиль насмерть сбил пожилую женщину
11:18 Годовщина гибели Ахувии Сандака: сотни людей пришли к его могиле
10:13 Попытка ограбления склада оружия на Голанских высотах, караульный открыл стрельбу на поражение
Загрузка...