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NEWSru.co.il :: В Израиле10 декабря 2021 г., 20:01

Биньямин Нетаниягу ответил на оскорбительное заявление Трампа

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Биньямин Нетаниягу ответил на оскорбительное заявление Трампа

Пресс-служба экс-премьера Биньямина Нетаниягу распространила сообщение, в котором говорится: "Бывший глава правительства Биньямин Нетаниягу высоко ценит большой вклад президента Дональда Трампа на благо государства Израиль и его безопасности. Он также высоко ценит важность непоколебимого союза между Израилем и США, поэтому ему было важно поздравить вступающего в должность президента США".

Это сообщение стало ответом на слова Трампа, прозвучавшие в ходе интервью экс-президента США политическому обозревателю "Едиот Ахронот" Бараку Равиду.


В интервью Трамп утверждает, что без него государство Израиль было бы уже уничтожено, и что те 20% израильтян, которые выступали против него – просто неблагодарные.

"Fuck him", – отвечает экс-президент на вопрос Равида по поводу отношений с экс-премьером Израиля Биньямином Нетаниягу. "Никто не сделал для него больше, чем я. Без моего решения по Голанам он бы проиграл выборы, которые в итоге свел к ничьей. Но когда у меня украли победу на выборах, он побежал поздравлять Байдена", – сказал Трамп, подчеркнув, что после этого он с Нетаниягу не разговаривал.

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// NEWSru.co.il // Пресса // 10 декабря 2021
Трамп в интервью "Едиот Ахронот": после того, как Нетаниягу поздравил Байдена, я с ним не разговаривал
 

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