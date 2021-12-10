Биньямин Нетаниягу ответил на оскорбительное заявление Трампа

Пресс-служба экс-премьера Биньямина Нетаниягу распространила сообщение, в котором говорится: "Бывший глава правительства Биньямин Нетаниягу высоко ценит большой вклад президента Дональда Трампа на благо государства Израиль и его безопасности. Он также высоко ценит важность непоколебимого союза между Израилем и США, поэтому ему было важно поздравить вступающего в должность президента США".

Это сообщение стало ответом на слова Трампа, прозвучавшие в ходе интервью экс-президента США политическому обозревателю "Едиот Ахронот" Бараку Равиду.

В интервью Трамп утверждает, что без него государство Израиль было бы уже уничтожено, и что те 20% израильтян, которые выступали против него – просто неблагодарные.

"Fuck him", – отвечает экс-президент на вопрос Равида по поводу отношений с экс-премьером Израиля Биньямином Нетаниягу. "Никто не сделал для него больше, чем я. Без моего решения по Голанам он бы проиграл выборы, которые в итоге свел к ничьей. Но когда у меня украли победу на выборах, он побежал поздравлять Байдена", – сказал Трамп, подчеркнув, что после этого он с Нетаниягу не разговаривал.