"Кешет-12": в Израиле полагают, что созданы благоприятные условия для новой сделки с ХАМАСом

В понедельник, 11 декабря, телеканал "Кешет-12" сообщил, что Израиль заинтересован в новой сделке с ХАМАСом по обмену заложниками и заключенными, но на новых условиях. В группу лиц, на освобождении которых настаивает Израиль, могут войти остающиеся в плену женщины, больные, раненые и пожилые люди.

Как сообщает телеканал, в Израиле уверены, что за счет давления и интенсивности боевых действий в секторе Газы, созданы условия для новой сделки.

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По данным телеканала, глава "Мосада" Давид Барнеа и глава штаба поиска похищенных Ницан Алон получили новую директиву – прислушиваться к посредникам, но пока не озвучивать никаких предложений.

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По оценкам, новая сделка не может состояться в ближайшую неделю. В Израиле понимают, что переговоры могут быть затруднены, так как вследствие разрушения инфраструктуры у ХАМАСа возникли сложности с передачей информации и приказов.

Отметим, что, по данным телеканала "Кан-11", в Израиле еще не решили относительно того, пытаться ли возобновить сделку с ХАМАСом на прежних условиях, или выдвигать новые.

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При этом издание "Гаарец" написало, что хотя Израиль и ХАМАС подают сигналы о готовности к новой сделке, ни одна из сторон не попыталась обсудить это с Катаром, являющимся посредником на переговорах.