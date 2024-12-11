Война в Газе в ночь на 11.12.2024: интенсивность боевых действий возросла

В ночь на 11 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

ЦАХАЛ атаковал ночью на севере (в основном) и в центре сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий возросла по сравнению с прошлой ночью.

На севере сектора: источники в Газе сообщали о десятках убитых в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Абу аль-Тарабиш на севере сектора; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районах Ат-Тауам и Ас-Сафтауи, на северо-западе города Газа, и в районе Зайтун, на юге города; удары наносились по объектам ХАМАСа в центре Джабалии; израильские военные взрывали строения в районе Аль-Алами в Джабалии; ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в районе Ас-Сабра, на юге города Газа; израильские военные, используя специального робота, подорвали некий объект около больницы "Камаль Адуан"; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Шалдан в Зайтуне, на юге города Газа, есть убитые и раненые; артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели в Джабалии ан-Назле; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям на востоке города Газа.

В центре сектора: ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Аль-Байуми на западе Нусейрата; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям на севере Нусейрата.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 11 декабря.