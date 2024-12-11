Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 11 декабря, температура немного понизится, но будет незначительно выше среднесезонной. Облачно. Без осадков.

В Иерусалиме – 12-18 градусов, в Тель-Авиве – 12-21, в Хайфе – 16-21, в Эйлате – 16-24, в Беэр-Шеве – 11-22, в Мицпе-Рамоне – 13-21, на побережье Мертвого моря – 17-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-21, в Ариэле – 12-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-21, на Голанских высотах – 14-19.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21-22 градуса, высота волн – 40-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В четверг ожидается понижение температуры. В пятницу температура еще немного понизится, дожди. В субботу будет прохладно и солнечно.