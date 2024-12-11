Объявлено о ликвидации двух командиров ХАМАСа, участвовавших в резне 7/10

ЦАХАЛ и ШАБАК объявили о ликвидации в Газе Фахми Салами – командира роты "Нухбы" (спецназа ХАМАСа) в батальоне "Зайтун".

Командир террорист был ликвидирован в результате авиаудара по зданию бывшей школы "Аль-Фалах".

По данным израильских спецслужб, именно Фахми Салами командовал боевиками "Нухбы" во время нападения на заставу "Пага" ("Щит Беэри"), около границы Газы, 7 октября 2023 года. Позже он руководил действия боевиков в ходе противостояния ЦАХАЛу в Газе.

Сообщается также, что ВВС ЦАХАЛа на прошлой неделе уничтожили в Джабалии Салаха Даамана, командовавшего отрядом парапланеристов ХАМАСа.