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Израиль

Объявлено о ликвидации двух командиров ХАМАСа, участвовавших в резне 7/10

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 11 декабря 2024 г., 14:39 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 14:39
Объявлено о ликвидации двух командиров ХАМАСа, участвовавших в резне 7/10
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК объявили о ликвидации в Газе Фахми Салами – командира роты "Нухбы" (спецназа ХАМАСа) в батальоне "Зайтун".

Командир террорист был ликвидирован в результате авиаудара по зданию бывшей школы "Аль-Фалах".

По данным израильских спецслужб, именно Фахми Салами командовал боевиками "Нухбы" во время нападения на заставу "Пага" ("Щит Беэри"), около границы Газы, 7 октября 2023 года. Позже он руководил действия боевиков в ходе противостояния ЦАХАЛу в Газе.

Сообщается также, что ВВС ЦАХАЛа на прошлой неделе уничтожили в Джабалии Салаха Даамана, командовавшего отрядом парапланеристов ХАМАСа.

Израиль
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