Второй день допроса: Нетаниягу продолжит говорить о "деле 4000"

11 декабря премьер-министр Биньямин Нетаниягу продолжит давать свидетельские показания в окружном суде в Тель-Авиве.

Нетаниягу начнет выступать в 14:30. Начало допроса было отложено в связи с визитом в Кнессет президента Парагвая. Допрос продолжится примерно до 20:00.

Адвокат Амит Хадад, представляющий премьер-министра, продолжит спрашивать Нетаниягу о "деле 4000", в рамках которого премьер-министр обвиняется во взяточничестве и обмане общественного доверия в период пребывания на посту министра связи. Правонарушения, в которых обвиняется Нетаниягу, касаются его отношений с бывшим владельцем портала Walla и концерна "Безек" Шаулем Аловичем.

По некоторым сведениям, во второй день допроса Нетаниягу будет говорить и о "деле 2000", в рамках которого он обвиняется в обмане общественного доверия в связи с контактами с главой концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом.

Ожидается, что несколько депутатов от "Ликуда" вновь приедут в зал суда, чтобы выразить свою поддержку премьер-министру.

Допрос Нетаниягу адвокатами – сначала его, а затем семьи Алович и Арнона Мозеса – продлится не менее месяца. После этого начнется этап, который по мнению многих специалистов является решающим – допрос Нетаниягу представителями прокуратуры.