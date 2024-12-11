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Израиль

Источники: БПЛА ЦАХАЛа атаковали несколько целей на юге Ливана

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 11 декабря 2024 г., 16:47 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 16:52
Источники: БПЛА ЦАХАЛа атаковали несколько целей на юге Ливана
Erik Marmor/Flash90

Ливанские источники сообщают, что БПЛА ЦАХАЛа атаковали несколько целей на юге Ливана. Также сообщается о подрыве здания и других действиях израильских военных.

Сообщается, что израильские военные действуют в районе Бурдж аль-Мулука, на юге Ливана. Задержаны подозреваемые.

Поступали сведения, что израильские военные взорвали здание в Накуре, на юго-западе Ливана.

Также сообщалось, что БПЛА ЦАХАЛа выпустил четыре ракеты по цели между Шихином и Мадждаль-Зуном.

Ранее ливанские источники заявляли, что ЦАХАЛ атаковал автомобиль в районе Байт-Лифа, на юге Ливана. Один убитый. Судя по имеющимся данным, БПЛА ЦАХАЛа атаковал цель в долине Аль-Аюн, около Байт-Лифа.

ЦАХАЛ эти сведения не комментирует.

Израиль
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