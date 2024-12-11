Источники: БПЛА ЦАХАЛа атаковали несколько целей на юге Ливана

Ливанские источники сообщают, что БПЛА ЦАХАЛа атаковали несколько целей на юге Ливана. Также сообщается о подрыве здания и других действиях израильских военных.

Сообщается, что израильские военные действуют в районе Бурдж аль-Мулука, на юге Ливана. Задержаны подозреваемые.

Поступали сведения, что израильские военные взорвали здание в Накуре, на юго-западе Ливана.

Также сообщалось, что БПЛА ЦАХАЛа выпустил четыре ракеты по цели между Шихином и Мадждаль-Зуном.

Ранее ливанские источники заявляли, что ЦАХАЛ атаковал автомобиль в районе Байт-Лифа, на юге Ливана. Один убитый. Судя по имеющимся данным, БПЛА ЦАХАЛа атаковал цель в долине Аль-Аюн, около Байт-Лифа.

ЦАХАЛ эти сведения не комментирует.