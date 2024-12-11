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Израиль

Законопроект: трупы террористов не отдавать семьям, а хоронить на кладбище для врагов

Законы
Кнессет
Террористы
время публикации: 11 декабря 2024 г., 16:38 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 16:43
Законопроект: трупы террористов не отдавать семьям, а хоронить на кладбище для врагов
Пресс-служба полиции Израиля

На пленарном заседании Кнессета был принят в предварительном чтении законопроект, в соответствии с которым трупы тех, кто погиб при совершении террористического акта, будут хоронить в Израиле на специальном кладбище для вражеских боевиков.

Глава правительства, в особых случаях, сможет давать разрешение на передачу трупа террориста его семье для захоронения.

За законопроект проголосовали 40 депутатов, восемь выступили против, дальнейшей подготовкой законодательной инициативы займется парламентская комиссия по внешней политике и безопасности.

Целью данного законопроекта, который проходит как поправка к Закону о борьбе с террором, является сохранение за Израилем возможности переговоров с террористическими организациями и враждебными государствами и использования тел террористов в качестве "обменного фонда" для освобождения похищенных израильтян.

Инициатором законопроекта выступил депутат Мишель Бускила ("Ямин Мамлахти").

Израиль
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