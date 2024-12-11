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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 11.12.2024: операции около Шхема и Туль-Карема

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 11 декабря 2024 г., 06:32 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 06:36
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 11.12.2024: операции около Шхема и Туль-Карема
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 11 декабря действовали около Шхема (в Руджибе), около Туль-Карема (в Шуэйке), в Калькилии, в Рамалле (в районе Аль-Манара) и около Рамаллы (в Аль-Бире).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 11 декабря.

Израиль
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