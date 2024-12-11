Нетаниягу и Лапид поблагодарили президента Парагвая за поддержку Израиля

11 декабря Кнессет посетил президент Парагвая Сантьяго Пенья. Он был торжественно встречен спикером израильского парламента Амиром Оханой, а затем принял участие в специальном пленарном заседании Кнессета. В связи с визитом президента Парагвая второй день свидетельских показаний премьер-министра перенесен на вторую половину дня. Допрос Нетаниягу начнется в 14:30.

Выступая на заседании Кнессета, Нетаниягу поблагодарил президента Парагвая за поддержку.

"Ваше мужественное решение перенести посольство Парагвая в Иерусалим приобретает реальные очертания, и за это решение вы достойны благодарности и благословений", – сказал глава правительства Израиля.

Нетаниягу добавил, что в ходе войны Израиль чувствовал поддержку Парагвая и президента этой страны. Нетаниягу прокомментировал решение Международного уголовного суда издать ордеры на его арест, а также на арест бывшего министра обороны Йоава Галанта. Глава правительства назвал это решение скандальным и антисемитским. "Мы защищаемся от нападения со стороны сил тьмы, и против нас же выдвигают лживые и беспочвенные обвинения в военных преступлениях. Мы защитим себя, обеспечим свое будущее и заключим мир с теми, кто готов заключить мир с нами", – сказал премьер-министр Израиля.

Глава оппозиции Яир Лапид также поблагодарил президента Парагвая за решение открыть посольство в Иерусалиме. "От имени оппозиции я приветствую вас, а также ваше решение открыть посольство в нашей вечной столице – в Иерусалиме ", – заявил Яир Лапид.