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Израиль

"Дело приближенных Бен-Гвира": дал показания подполковник полиции

Полиция
Расследование
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 11 декабря 2024 г., 11:54 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 12:17
"Дело приближенных Бен-Гвира": дал показания подполковник полиции
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники отдела минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), допросили подполковника полиции, который подозревается в причастности к скандалу, фигурантом которого является полковник Авишай Муалем, глава центрального отдела округа Самарии и Иудеи.

Этот подполковник, а также еще один офицер полиции в звании майора, подозреваются в незаконной передаче информации в канцелярию министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, а также в том, что воздерживались от задержания ультраправых экстремистов по просьбе министра.

Еще один задержанный, глава службы охраны тюрем, генерал-лейтенант Коби Яакоби подозревается в том, что информировал полковника Муалема о тайном расследовании, которое велось в отношении него следователями МАХАШ.

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