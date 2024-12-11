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Израиль

Управление тылом полностью сняло ограничения с населенных пунктов на севере Голанских высот

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 11 декабря 2024 г., 18:30 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 18:30
Управление тылом полностью сняло ограничения с населенных пунктов на севере Голанских высот
Пресс-служба ЦАХАЛа

Министр обороны Исраэль Кац принял решение снять все ограничения для населенных пунктов на севере Голанских высот. Пресс-служба ЦАХАЛа передала, что это решение было принято по итогам совещания по оценке ситуации, в котором принимал участие начальник Генштаба Герци А-Леви.

Таким образом, район на севере Голан переведен из режима частичной в режим полной деятельности. Разрешена работа образовательных учреждений, нет ограничений на работу предприятий и учреждений, разрешено проведение массовых мероприятий.

Для остальных районов Израиля инструкции не изменились. Ограничения на работу образовательных учреждений и предприятий действуют только на так называемой "линии противостояния" на границе с Ливаном.

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