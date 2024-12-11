Управление тылом полностью сняло ограничения с населенных пунктов на севере Голанских высот

Министр обороны Исраэль Кац принял решение снять все ограничения для населенных пунктов на севере Голанских высот. Пресс-служба ЦАХАЛа передала, что это решение было принято по итогам совещания по оценке ситуации, в котором принимал участие начальник Генштаба Герци А-Леви.

Таким образом, район на севере Голан переведен из режима частичной в режим полной деятельности. Разрешена работа образовательных учреждений, нет ограничений на работу предприятий и учреждений, разрешено проведение массовых мероприятий.

Для остальных районов Израиля инструкции не изменились. Ограничения на работу образовательных учреждений и предприятий действуют только на так называемой "линии противостояния" на границе с Ливаном.