Грузовик сбил мотоциклиста в Раанане, пострадавший в тяжелом состоянии

На шоссе номер 4 возле перекрестка Раанана произошло дорожно-транспортное происшествие: грузовой автомобиль сбил мотоциклиста.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, мужчине в возрасте 28 лет, неотложную помощь, после чего повезли его в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.

Сообщается, что мотоциклист получил множественные травмы, он в тяжелом и нестабильном состоянии.