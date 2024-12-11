Грузовик сбил мотоциклиста в Раанане, пострадавший в тяжелом состоянии
время публикации: 11 декабря 2024 г., 17:57 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 18:11
На шоссе номер 4 возле перекрестка Раанана произошло дорожно-транспортное происшествие: грузовой автомобиль сбил мотоциклиста.
Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, мужчине в возрасте 28 лет, неотложную помощь, после чего повезли его в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.
Сообщается, что мотоциклист получил множественные травмы, он в тяжелом и нестабильном состоянии.
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