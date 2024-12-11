x
11 декабря 2024
|
последняя новость: 18:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 декабря 2024
|
11 декабря 2024
|
последняя новость: 18:30
11 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Грузовик сбил мотоциклиста в Раанане, пострадавший в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 11 декабря 2024 г., 17:57 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 18:11
Грузовик сбил мотоциклиста в Раанане, пострадавший в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

На шоссе номер 4 возле перекрестка Раанана произошло дорожно-транспортное происшествие: грузовой автомобиль сбил мотоциклиста.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, мужчине в возрасте 28 лет, неотложную помощь, после чего повезли его в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.

Сообщается, что мотоциклист получил множественные травмы, он в тяжелом и нестабильном состоянии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 декабря 2024

Автомобиль сбил мотоциклиста в Рамат-Гане, молодой человек в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 декабря 2024

ДТП около Нес-Ционы, погиб мотоциклист
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 декабря 2024

В результате ДТП в Иерусалиме тяжело травмирован мотоциклист