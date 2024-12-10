World Central Kitchen уволила 62 сотрудников в Газе, которых Израиль обвинил в терроре

Благотворительная организация World Central Kitchen (WCK) уволила 62 сотрудников в секторе Газы, которые, по данным Израиля, связаны с террористической организацией ХАМАС. Об этом написало агентство Reuters.

В руководстве WCK отмечают, что увольнения не следует рассматривать как подтверждение того, что работники связаны с террористической организацией: "Израиль не поделился с нами данными разведки и мы не знаем, на каком основании эти люди были "помечены" Израилем", – заявили в организации, подчеркивая, что пошли на этот шаг, чтобы защитить "команду в Газе".

Источник в системе безопасности Израиля сообщил агентству, что Израиль потребовал от World Central Kitchen провести расследование в отношении сотрудников, которые, возможно, связаны с ХАМАС, после того, как выяснилось, что сотрудник WCK Ахед Азми Кдэйх участвовал в "резне 7 октября" вместе с боевиками ХАМАСа. Кдэйх был ликвидирован Израилем 30 ноября.