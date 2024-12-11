В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой
время публикации: 11 декабря 2024 г., 20:19 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 20:23
Вечером 11 декабря пользователи WhatsApp в Израиле столкнулись с проблемами в работе мессенджера. Первые сообщения о сбоях появились около 20:05 по ближневосточному времени.
По данным сервиса Downdetector, проблема носит глобальный характер: около 80 тысяч пользователей сообщили о сбое. 84% жалоб касаются сбоев при отправке сообщений, около 2% пользователей испытывают сложности при аутентификации.
Поступают сообщения также о сбоях в работе социальных сетей Instagram и Facebook.
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