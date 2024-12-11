В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой

Вечером 11 декабря пользователи WhatsApp в Израиле столкнулись с проблемами в работе мессенджера. Первые сообщения о сбоях появились около 20:05 по ближневосточному времени.

По данным сервиса Downdetector, проблема носит глобальный характер: около 80 тысяч пользователей сообщили о сбое. 84% жалоб касаются сбоев при отправке сообщений, около 2% пользователей испытывают сложности при аутентификации.

Поступают сообщения также о сбоях в работе социальных сетей Instagram и Facebook.