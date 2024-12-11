БАГАЦ дал правительству два месяца, чтобы обсудить создание госкомиссии по трагедии 7 октября

В среду, 11 декабря, в Высшем суде справедливости состоялось заседание, посвященное ходатайству движения "За качество власти" о создании государственной комиссии для расследования трагедии 7 октября 2023 года. Податели ходатайства просили суд обязать правительство сформировать комиссию.

Адвокат Михаэль Рабило, представлявший на заседании интересы правительства, заявил, что политическое руководство страны считает, что этот вопрос должен рассматриваться только после окончания войны. Судья Давид Минц на это заметил, что правительство даже не собиралось для обсуждения этого вопроса, на что Рабило заявил: если бы кто-то из министров считал необходимым это обсудить, он бы подал запрос. Рабило подтвердил, что такой запрос существовал, когда партия "Махане Мамлахти" входила в правительство, но "теперь менее широкое правительство, и запроса нет", – сказал адвокат.

В своем решении судьи Давид Минц, Йосеф Эльрон и Йехиэль Кашер написали, что в течение 60 дней правительство должно обсудить создание комиссии и уведомить суд о результатах. В зависимости от полученного ответа суд примет решение о дальнейшем рассмотрении ходатайства движения "За качество власти".

Заседание суда состоялось вскоре после того, как на пленарном заседании Кнессета большинством голосов (51 против 43) было отклонено предложение оппозиции о создании государственной следственной комиссии.

2 декабря глава правительства Биньямин Нетаниягу передал Высшему суду справедливости ответ на иски с требованием обязать правительство создать государственную комиссию по расследованию событий 7 октября. В ответе Нетаниягу говорится, что у суда нет полномочий принимать решение о создании государственной комиссии, которое бы было обязательным для выполнения правительством. "Закон о следственной комиссии прямо говорит, что только правительство имеет право принимать решение о создании государственной следственной комиссии", – указывается в ответе.