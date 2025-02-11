В центре Израиля были слышны взрывы

В 10:46 11 февраля в центре Израиля – между Холоном и Ришон ле-Ционом – был слышен взрыв. В 11:00 был слышен еще один взрыв.

Предупреждений не публиковалось.

Напомним, что вчера днем тоже был слышен взрыв примерно в том же районе. Тогда источник в полиции Израиля заявлял редакции Newsru.co.il, что речь идет о действиях ЦАХАЛа, повода для беспокойства нет. Редакция Newsru.co.il обращалась в пресс-службу ЦАХАЛа. Ответа получено не было.

Отметим, что ЦАХАЛ не предупреждал об учениях или контролируемых взрывах в центре Израиля ни вчера, ни сегодня.

Министерство обороны Израиля предупреждало о контролируемых взрывах 11 февраля в районе Йерухама, в Негеве.