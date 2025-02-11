Пограничники пресекли попытку контрабанды сигарет из Египта
время публикации: 11 февраля 2025 г., 10:43 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 10:43
В ночь на 11 февраля на территории, контролируемой региональной бригадой "Паран", около границы с Египтом, силами Армии обороны Израиля и пограничной службы были выявлены контрабандисты.
Был замечен внедорожник, ехавший около пограничной забора. Водитель отказался подчиниться приказу и остановиться. По машине был открыт огонь. Один из подозреваемых был ранен, его доставили в больницу. Еще двух подозреваемых задержали.
В машине нашли упаковки с 454 пачками контрабандных сигарет Manchester.