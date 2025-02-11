Пограничники пресекли попытку контрабанды сигарет из Египта

В ночь на 11 февраля на территории, контролируемой региональной бригадой "Паран", около границы с Египтом, силами Армии обороны Израиля и пограничной службы были выявлены контрабандисты.

Был замечен внедорожник, ехавший около пограничной забора. Водитель отказался подчиниться приказу и остановиться. По машине был открыт огонь. Один из подозреваемых был ранен, его доставили в больницу. Еще двух подозреваемых задержали.

В машине нашли упаковки с 454 пачками контрабандных сигарет Manchester.