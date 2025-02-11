Госконтролер: 3 миллиона израильтян могут страдать от ПТСР после событий 7 октября

Госконтролер опубликовал первый отчет о войне "Железные мечи" по вопросам, связанным с системой психического здоровья

Государственный контролер Матаниягу Энгельман во вторник, 11 февраля, опубликовал первый отчет, посвященный гражданским вопросам, связанным с провалами в деятельности правительства и ЦАХАЛа в период, предшествовавший 7 октября 2023 года, а также после этих событий.

"Спустя несколько дней после резни 7 октября (2023 года) госконтролер Энгельман прибыл в приграничные районы возле сектора Газы. В течение последующих месяцев он и сотрудники его ведомства встречались с эвакуированными, находившимися в отелях Эйлата, на Мертвом море, в Иерусалиме, центральных и северных районах страны. Уже 7 января 2024 года было объявлено о начале проверки по 60 направлениям, над которыми работают около 200 сотрудников офиса государственного контролера", - говорится в официальном сообщении.

Госконтролер обозначил три ключевых принципа своей проверки:

1) Проведение всестороннего и строгого расследования всех уровней – политического, военного и гражданского.

2) Указание на конкретных лиц, ответственных за допущенные ошибки, и возложение на них персональной ответственности.

3) В случае создания государственной следственной комиссии госконтролер определит границы расследования в координации с комиссией, как это происходило в прошлом.

Первоначально планировалось опубликовать отчеты о ключевых провалах, приведших к трагедии 7 октября, в течение нескольких месяцев. Однако вскоре ЦАХАЛ выразил резкое несогласие с проведением проверок на тот момент. К этому добавились судебные иски, поданные в Верховный суд (БАГАЦ), к которым присоединились юридический советник правительства, ЦАХАЛ и ШАБАК, потребовавшие приостановить проверку.

Верховный суд издал временный судебный запрет, который не позволил госконтролеру реализовать статью 3 Основного закона о Государственном контроле по отношению к ЦАХАЛу и ШАБАКу. Данная статья предусматривает, что "орган, подлежащий аудиту государственного контролера, обязан незамедлительно предоставить по его требованию любую информацию, документы, разъяснения и другие материалы, которые, по мнению контролера, необходимы для проверки".

В результате введенного запрета уже более года отсутствует возможность проверки ключевых аспектов войны. По состоянию на февраль 2025 года временный судебный запрет остается в силе, а граждане Израиля все еще ждут ответов на вопросы о самой тяжелой трагедии в истории страны.

В связи с задержкой проверок в военной и политической сферах государственный контролер Энгельман принял решение в первую очередь публиковать отчеты по гражданским вопросам. Настоящий документ стал первым в серии аудитов о войне "Железные мечи" ("Комплекс 1"). В дальнейшем по мере завершения проверок будут публиковаться и другие отчеты, посвященные войне.

Основные выводы отчета

Около трех миллионов израильтян могут страдать от посттравматического синдрома, тревожных расстройств и депрессии после событий 7 октября 2023 года. Однако система психического здоровья не в состоянии справиться с этим вызовом.

По данным отчета:

1) Система психического здоровья Израиля, испытывавшая трудности еще до 7 октября, рухнула в первые дни войны.

2) Время ожидания приема к психиатру в больничных кассах составляет до полугода, что делает своевременную помощь невозможной.

3) Центры "Хосен" работают в условиях острой нехватки кадров и финансовой нестабильности.

4) Муниципальные экстренные команды, сыгравшие ключевую роль в первые часы нападения, не имеют официального правового статуса, защищающего их деятельность.

Министр здравоохранения Уриэль Буссо и генеральный директор министерства Моше Бар-Симантов не обеспечили готовность системы психического здоровья к помощи сотням тысяч эвакуированных, несмотря на наличие соответствующего сценария, отмечает госконтролер.

Центры "Хосен", играющие важную роль в поддержке пострадавших, до сих пор не имеют стабильного финансирования и испытывают нехватку персонала. Муниципальные экстренные команды, которые первыми оказали помощь жителям атакованных населенных пунктов 7 октября и сыграли ключевую роль в эвакуации, до сих пор не имеют правовой защиты в законодательстве.

Израиль несет моральную обязанность заботиться о пострадавших с психическими травмами, особенно о жертвах террора. Правительство должно срочно разработать долгосрочную стратегию помощи жертвам 7 октября и войны "Железные мечи" и гарантировать необходимый бюджет для ее реализации, говорится в отчете госконтролера.

Рекомендации Государственного контролера

Госконтролер призывает правительство Израиля:

1) Срочно увеличить финансирование системы психического здоровья и сократить время ожидания приема к специалистам.

2) Обеспечить долгосрочное финансирование центров "Хосен" и привлечь дополнительный персонал.

3) Закрепить в законодательстве правовой статус муниципальных экстренных команд (ЦАХИ) и обеспечить их поддержку.

4) Гарантировать устойчивое финансирование программ помощи жертвам террора и эвакуированным.