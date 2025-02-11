Пожар в жилом доме в Эйлате, сильно обгорел мужчина в возрасте 54 лет

Мужчина в возрасте 54 лет пострадал в результате пожара в жилом доме в эйлатском районе Шихмон. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили возгорание и эвакуировали пострадавшего: мужчина получил тяжелые ожоги, у него также симптомы сильного отравления дымом.

Медики службы скорой помощи "Маген Давид Адом", оказав мужчине неотложную помощь, отвезли его в больницу "Йосефталь" в тяжелом состоянии.

На место происшествия прибыл следователь из пожарной службы для установления причины возгорания.