x
11 февраля 2025
|
последняя новость: 16:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 февраля 2025
|
11 февраля 2025
|
последняя новость: 16:29
11 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Пожар в жилом доме в Эйлате, сильно обгорел мужчина в возрасте 54 лет

Пожары
время публикации: 11 февраля 2025 г., 15:51 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 15:51
Пожар в жилом доме в Эйлате, сильно обгорел мужчина в возрасте 54 лет
Оперативная съемка пожарно-спасательной службы Эйлата

Мужчина в возрасте 54 лет пострадал в результате пожара в жилом доме в эйлатском районе Шихмон. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили возгорание и эвакуировали пострадавшего: мужчина получил тяжелые ожоги, у него также симптомы сильного отравления дымом.

Медики службы скорой помощи "Маген Давид Адом", оказав мужчине неотложную помощь, отвезли его в больницу "Йосефталь" в тяжелом состоянии.

На место происшествия прибыл следователь из пожарной службы для установления причины возгорания.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 февраля 2025

Пожар в многоквартирном доме в Тель-Авиве: пожарные спасли собаку
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 февраля 2025

Пожар в жилом доме в Петах-Тикве, пострадала женщина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 февраля 2025

Пожар в Старом городе Иерусалима, мужчина получил сильнейшие ожоги