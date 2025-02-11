Начался судебный процесс против трех советников Нетаниягу по делу о преследовании госсвидетеля

Государственная прокуратура подала в мировой суд Петах-Тиквы обвинительное заключение против пресс-секретаря семьи Нетаниягу и главы избирательного штаба "Ликуда" Офера Голана, стратегического советника и креативного директора избирательного штаба "Ликуда" Йонатана Уриха и бывшего пресс-секретаря "Ликуда" Исраэля Айнхорна.

Все трое обвиняются в преследовании Шломо (Момо) Филбера, государственного свидетеля по делам против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Решение о подаче обвинительного заключения было принято государственным прокурором Амитом Айсманом. Согласно обвинению, в августе 2019 года трое обвиняемых вступили в сговор с целью преследования Филбера в связи с показаниями, которые он, как государственный свидетель, дал и должен был дать по делам Нетаниягу.

Для этого обвиняемые через посредников арендовали автомобиль с системой громкой связи и отправили двух человек к дому Филбера в Петах-Тикве. Эти двое припарковали автомобиль под домом и включили через систему громкой связи аудиофайл, подготовленный обвиняемыми, в котором, среди прочего, звучали призывы: "Момо, будь мужчиной, выйди и скажи правду, Момо Филбер, что они сделали с тобой, что ты солгал против премьер-министра, что тебе обещали, Момо? Левые используют тебя, чтобы свергнуть "Ликуд", Момо, послушай сам, что ты говорил до того, как полиция оказала на тебя давление". Также была воспроизведена запись фрагмента прошлого интервью, где Филбер говорит, что решения премьер-министра по "делу 4000" были профессиональными.