"На живца": задержаны десятки подозреваемых в педофилии

Полиция сообщает о задержании 28 подозреваемых в совершении сексуальных преступлений и педофилии. Судя по официальному сообщению, личности подозреваемых были выявлены благодаря мониторингу контактов в социальной сети Instagram и мессенджере WhatsApp.

В течение нескольких месяцев две сотрудницы полиции были задействованы в качестве тайных агентов – они представлялись в соцсетях и мессенджерах 13-летними девочками и вступали в переписку со взрослыми мужчинами, некоторые из которых проявляли к ним сексуальный интерес, а затем вели с ними онлайн-беседы и отправляли материалы сексуального содержания, включая фото и видео с демонстрацией половых органов. Ряд подозреваемых просили у "девочек" прислать им такие фото и видео, а некоторые даже предлагали им встретиться.

В операции по задержанию подозреваемых были задействованы более 200 сотрудников полиции Тель-Авивского округа. При этом задержания и обыски проходили в разных регионах страны. В ходе обысков были изъяты компьютеры и мобильные телефоны.

Полиция вновь рекомендует родителям внимательней следить за тем, с кем контактируют онлайн их дети, а также объяснять детям опасность такого рода контактов. Необходимо объяснять детям, что ни в коем случае не следует сообщать посторонним свои личные данные или обмениваться с ними какими-либо файлами. В случае подозрений, что ваш ребенок контактирует онлайн с педофилом, полиция просит звонить по номеру 105 (это номер национального колл-центра, принимающего сообщения о преступлениях, направленных против детей и подростков в киберпространстве).