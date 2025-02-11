Администрация Кисуфим: 86-летний заложник Шломо Манцур погиб в плену

Утром 11 февраля администрация кибуца Кисуфим сообщила о получении сведений о том, что 86-летний заложник Шломо Манцур погиб, находясь в плену у террористов ХАМАСа.

Шломо Манцур был похищен террористами из кибуца Кисуфим, около границы Газы, 7 октября 2023 года.

Имя Шломо Манцура было в списке из 33 имен заложников, которых террористы должны были освободить на первом этапе нынешней сделки.

8 февраля в рамках сделки о прекращении огня в Газе и "обмене пленными" ХАМАС освободил еще троих заложников, удерживаемых террористами с 7 октября 2023 года, в обмен на освобождение 183 заключенных, среди которых были 18 убийц, приговоренных к пожизненным срокам, 54 приговоренных к длительному лишению свободы, а также жители Газы, арестованные в первые месяцы войны.

В общей сложности в январе-феврале 2025 года в рамках первого этапа сделки был освобожден 21 заложник (16 граждан Израиля и пять граждан Таиланда). Ожидалось освобождение еще 17 заложников (не менее восьми из них, судя по имеющейся информации, живы).

В ходе первой фазы сделки Израиль должен освободить до 1904 палестинских заключенных – включая 737, отбывающих пожизненные или длительные сроки.

Второй этап сделки может стать завершением войны "Железные мечи". ХАМАС требует полного прекращения боевых действий и вывода сил ЦАХАЛа со всей территории сектора Газы, включая "Филадельфийский коридор". При этом ХАМАС рассчитывает получить международные гарантии того, что Израиль не возобновит войну после того, как все заложники будут освобождены.