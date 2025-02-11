Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 11 февраля, температура будет ниже среднесезонной. Облачно. Дожди на севере и в центре, временами с грозами. Есть риск затоплений в низинах. Снегопад на Хермоне.

В Иерусалиме – 6-11 градусов, в Тель-Авиве – 10-16, в Хайфе – 10-14, в Эйлате – 11-20, в Беэр-Шеве – 7-15, в Мицпе-Рамоне – 7-14, на побережье Мертвого моря – 12-17, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-16, в Ариэле – 7-12, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-16, на Голанских высотах – 7-12.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 60-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В среду – прохладно и дождливо. В четверг дожди прекратятся, переменная облачность. В пятницу – солнечно, небольшое повышение температуры.