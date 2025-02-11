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Израиль

В Самарии задержаны двое вооруженных террористов

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 11 февраля 2025 г., 07:55 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 07:58
В Самарии задержаны двое вооруженных террористов
Пресс-служба полиции Израиля

Бойцы пограничной службы и бригады "Менаше" задержали в деревне Аль-Джудейда (к западу от Тубаса) двух разыскиваемых террористов, которые сбежали из деревни Аль-Фараа во время проведения операции.

В сообщении пограничной полиции сказано, что террористы пытались спрятаться в теплице, но были найдены и задержаны.

У задержанных изъяты автоматическая винтовка М16, пистолет и патроны.

Задержанные переданы для допроса следователям общей службы безопасности (ШАБАК).

Израиль
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