Мэрия Кирьят-Шмоны обратилась в БАГАЦ: "Дайте школьникам закончить год во временных школах"
время публикации: 11 февраля 2025 г., 07:32 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 07:32
Муниципалитет Кирьят-Шмоны подал в Высший суд справедливости иск с требованием обязать государство не закрывать временные школы для эвакуированных детей севера 2 марта, а дать им доработать до конца учебного года.
Согласно иску, к началу марта большая часть расположенных в городе учебных заведений еще не будут готова принять учеников, а структуры социальной помощи еще не функционируют.
На текущий момент ведутся ремонтные работы по восстановлению учебных заведений, пострадавших от ракет "Хизбаллы" и пребывания ЦАХАЛа. В городе также имеется острая нехватка учителей, воспитательниц и помощниц воспитателя.