x
11 февраля 2025
|
последняя новость: 08:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 февраля 2025
|
11 февраля 2025
|
последняя новость: 08:59
11 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Мэрия Кирьят-Шмоны обратилась в БАГАЦ: "Дайте школьникам закончить год во временных школах"

Операция "Стрелы севера"
время публикации: 11 февраля 2025 г., 07:32 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 07:32
Мэрия Кирьят-Шмоны обратилась в БАГАЦ: "Дайте школьникам закончить год во временных школах"
Michael Giladi/Flash90

Муниципалитет Кирьят-Шмоны подал в Высший суд справедливости иск с требованием обязать государство не закрывать временные школы для эвакуированных детей севера 2 марта, а дать им доработать до конца учебного года.

Согласно иску, к началу марта большая часть расположенных в городе учебных заведений еще не будут готова принять учеников, а структуры социальной помощи еще не функционируют.

На текущий момент ведутся ремонтные работы по восстановлению учебных заведений, пострадавших от ракет "Хизбаллы" и пребывания ЦАХАЛа. В городе также имеется острая нехватка учителей, воспитательниц и помощниц воспитателя.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 13 января 2025

Жителям севера прекратят оплачивать пребывание в эвакуации с 1 марта