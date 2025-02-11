Мэрия Кирьят-Шмоны обратилась в БАГАЦ: "Дайте школьникам закончить год во временных школах"

Муниципалитет Кирьят-Шмоны подал в Высший суд справедливости иск с требованием обязать государство не закрывать временные школы для эвакуированных детей севера 2 марта, а дать им доработать до конца учебного года.

Согласно иску, к началу марта большая часть расположенных в городе учебных заведений еще не будут готова принять учеников, а структуры социальной помощи еще не функционируют.

На текущий момент ведутся ремонтные работы по восстановлению учебных заведений, пострадавших от ракет "Хизбаллы" и пребывания ЦАХАЛа. В городе также имеется острая нехватка учителей, воспитательниц и помощниц воспитателя.