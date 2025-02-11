Куда отходит ЦАХАЛ. Планы на продолжение? Видеокомментарий Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о событиях, связанных с войной в Израиле, и деятельностью ЦАХАЛа.

В этом выпуске: значение коридора в секторе Газы и изменения в стратегии Израиля.

Контроль над коридором, который вмещал территорию шириной около семи километров, имел ключевое военное значение для операций в северной и центральной части сектора Газы. Он обеспечивал успешное проведение рейдов и предотвращение перемещения жителей на юг, что служило важным инструментом давления на ХАМАС. Однако после изменения ситуации Израиль оставил западную и восточную части коридора, что вызвало вопросы о стратегической значимости этого решения.

Какое влияние эти изменения окажут на дальнейшее развитие конфликта? Что может произойти после завершения первого этапа сделки? И какие требования ХАМАСа могут сыграть решающую роль в переговорах?

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".