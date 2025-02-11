В Израиле зарегистрировано 665 тысяч знаков инвалида для машин, половина из них поддельные

На заседании парламентской комиссии по экономике были озвучены данные, в соответствии с которыми в Израиле в настоящей момент зарегистрировано 665 тысяч знаков инвалида для автомобилей по сравнению с 90 тысячами в 2020 году. По оценкам специалистов, половина знаков выдана неправомерно.

Как сообщает пресс-служба комиссии, за последние пять лет количество водителей, имеющих знаки инвалида, выросло на 650%. В результате злоупотреблений объем ущерба для государства составляет около четверти миллиарда шекелей, и из-за использования инвалидных парковок и заправок теми, кто на самом деле не имеет на это права, страдают люди с ограниченными возможностями.

Депутат Кнессета Моше Соломон ("Ционут Датит"), инициировавший заседание, отметил, что только за последние два года количество выданных знаков инвалида выросло в семь раз, и половина знаков, выданных с 2020 года – поддельные. Депутат Мейрав Бен-Ари ("Еш Атид") отметила, что люди, неправомерно получившие знаки инвалида, не платят за парковку и не платят регистрационные сборы.

В ходе обсуждения были также озвучены данные, в соответствии с которым в странах Европы 6% автомобилей имеют знак инвалида, тогда как в Израиле таких машин 20%. По словам представителей муниципалитетов, в Бат-Яме 37% автомобилей имеют знак инвалида, в Тверии – 35%, а в Тель-Авиве – 15%.

Представитель отдела лицензирования в министерстве транспорта Йоси Низри отметил, что 450 тысяч знаков инвалида приписаны к 650 тысячам автомобилей, и он также подчеркнул, что в 2024 году ведомство отклонило 250 тысяч запросов на выдачу знака инвалида. Он добавил, что министерство транспорта подало жалобу в полицию в связи со злоупотреблениями знаками инвалидов, и вскоре будут разработаны новые критерии для их выдачи.