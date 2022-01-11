БАГАЦ не стал замораживать снос дома убийцы Элиягу Кея, но государство дождется рассмотрения апелляции

Высший суд справедливости (БАГАЦ) впервые не стал издавать временный указ о замораживании сноса дома террориста в рамках рассмотрения апелляции, поданной семьей террориста. Вместе с тем, суд подчеркнул, что сам факт подачи апелляции является причиной для отсрочки сноса.

Решение было принято в рамках рассмотрения апелляции, поданной женой террориста Фади Абу-Шахайдама, убившего в ноябре 2021 года 26-летнего Элиягу Кея и ранившего еще четырех человек в Старом городе Иерусалима.

Судья Ноам Солберг сослался на решение судьи БАГАЦа Дафны Барак-Эрез от января 2021 года по схожему делу, в котором Барак-Эрез раскритиковала поведение государственной прокуратуры, уведомлявшей семьи жертв терактов о том, что издан указ о сносе дома террориста, но не предупреждавшей, что процесс будет заморожен до вынесения судом решения по апелляциям. Тогда государство обязалось воздерживаться от сноса до рассмотрения апелляций без необходимости в издании временного указа о замораживании сноса.

Напомним, что 4 января 2022 года в лагере беженцев Шуафат (северо-восточная окраина Иерусалима) инженерным подразделением ЦАХАЛа был размечен для дальнейшего разрушения дом семьи Фади Абу Шахайдама, убившего 21 ноября в Старом городе Иерусалима Элиягу Давид Кея. Приказ о разрушении дома террориста был подписан 2 января командиром Управления тылом генерал-майором Ури Гординым.

Утром 21 ноября 2021 года на Цепной улице (недалеко от Храмовой горы) в Старом городе Иерусалима 42-летний Фади Абу Шахайдам открыл огонь по людям из пистолета-пулемета Beretta M12. Он убил 26-летнего Элиягу Давид Кея, а также ранил двоих гражданских (пострадали двое раввинов) и двоих полицейских.

Элиягу Давид Кей жил в Модиине, работал в Фонде наследия Стены Плача. Он был новым репатриантом из ЮАР. После репатриации Элиягу Давид был призван в ЦАХАЛ. Проходил службу в десантных войсках.

По данным общей службы безопасности (ШАБАК), Шахайдам был активистом террористической организации "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС). За три дня до теракта его жена с сыновьями выехала из Израиля в Иорданию. Известно, что Фади Абу Шахайдам был весьма влиятельной персоной в Шуафате, проповедовал, преподавал ислам в местной муниципальной школе.