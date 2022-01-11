Водитель грузовика погиб в результате ДТП на Трансизраильском шоссе

Два грузовика столкнулись около 02:00 во вторник, 11 января, на Трансизраильском шоссе (шоссе номер 6) между развязками Кирьят-Гат и Сорек.

В результате аварии водитель одного из грузовиков получил множественные травмы, от которых скончался еще до того, как пожарные смогли извлечь его из кабины. Прибывшие на место медики службы скорой помощи МАДА констатировали смерть 50-летнего мужчины.