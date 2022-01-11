"Википедия" стерла статью о гибели Барэля Хадарии Шмуэли

Администрация "Википедии" стерла статью об обстоятельствах гибели старшего сержанта пограничной полиции (МАГАВ) Барэля Хадарии Шмуэли. Решение стереть статью было принято в результате голосования среди пользователей "Википедии", имеющих право голоса. 47 пользователей высказались за, 35 - против. Как сообщает "Кан Бет", правом голоса в "Википедии" обладают люди, принимавшие участие в редактировании не менее ста статей.

В сообщении администрации "Википедии" говорится: "Мы с уважением относимся к каждому, именно поэтому установили очень четкие энциклопедические критерии, касающиеся различных групп, в том числе павших солдат. Напомним также, что есть множество сайтов - официальных и неофициальных - предназначенных для увековечивания памяти солдат. По поводу гибели Барэля Хадарии Шмуэли есть статья на сайте "Изкор".

В ходе голосования, продолжавшегося неделю, сторонники снятия статьи утверждали, что нет оснований для ее присутствия в "Википедии". "Было много погибших солдат, всему отводится свое место. Здесь энциклопедия, а не сайт увековечивания", - написал один из требовавших снять статью.

А один из пользователей, считавших необходимым ее сохранить, написал: "Гибель Барэля Хадарии Шмуэли было событием, которое повлияло на распоряжения об открытии огня и на многие другие аспекты. Оно встряхнуло израильское общество и вызвало общественную дискуссию".

Отметим, что в "Википедии" есть статьи, посвященные многим военнослужащим, погибшим в ходе операций, получивших известность. Так есть статья о Нире Поразе, офицере ЦАХАЛа, погибшем в ходе операции по освобождению Нахшона Ваксмана в 1994 году

21-летний Барель Хадария Шмуэли служил в МАГАВ с марта 2019 года. В последнее время действовал в составе "псевдоарабского" подразделения (ЯМАС) в Южном округе. Служил снайпером. Принимал участие в десятках антитеррористических операций и во многих операциях по борьбе с преступностью. Он был тяжело ранен в голову на границе с сектором Газы 21 августа и умер в больнице "Сорока" в Беэр-Шеве 30 августа.