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NEWSru.co.il :: В Израиле11 января 2022 г., 10:11

Массовая рассылка мошеннических сообщений с требованием уплатить "налог" за посылку продолжается

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Массовая рассылка мошеннических сообщений с требованием уплатить "налог" за посылку продолжается

Израильтяне продолжают получать мошеннические СМС-сообщения о том, что на их имя якобы пришла посылка, но для ее получения необходимо заплатить налог.

Подобный вид мошенничества стал особо популярным в период коронавирусного кризиса, когда очень многие граждане делают покупку через интернет и зачастую находятся в ожидании прибытия посылок.

Полиция предупреждает: мошенники рассылают СМС-сообщения, используя реальный телефонный номер почтовой службы и название Israel Post. Таким образом, у пользователей, получавших ранее СМС от почты, сообщения от мошенников сохраняются в том же диалоговом окне. В СМС предлагается оплатить таможенный сбор за посылку по ссылке, ведущий на сайт мошенников. Большинство сайтов, на которые ведут ссылки, исчезают через несколько дней, но вместо них появляются новые сайты.


Полиция призывает израильтян проявлять осторожность в случаях, когда их просят ввести данные банковского счета или кредитной карты. Рекомендуется зайти на официальный сайт Почты Израиль и проверить в личном кабинете, действительно ли на ваше имя пришла посылка и требуется ли оплатить таможенный сбор.

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